Cagliari, Liverani verso Como: “Pavoletti capitano, abbiamo pressioni ma anche certezze” (Di venerdì 12 agosto 2022) Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Como-Cagliari, prima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Il tecnico dei sardi ha presentato così la stagione e le insidie dell’esordio: “Affrontiamo una società ambiziosa, che ha confermato il tecnico della Serie C e fatto investimenti importanti, noi abbiamo pressioni ma dobbiamo imparare a gestirle perchè abbiamo anche le nostre certezze – ha spiegato Liverani – Portiamo avanti un lavoro ogni giorno e la pressione deve diventare un’energia positiva, mi dispiace non poter essere in panchina a Como per la squalifica.” A livello di singoli, il tecnico ha sciolto i dubbi in merito al ruolo di capitano: “Sarà ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Fabioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, prima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Il tecnico dei sardi ha presentato così la stagione e le insidie dell’esordio: “Affrontiamo una società ambiziosa, che ha confermato il tecnico della Serie C e fatto investimenti importanti, noima dobbiamo imparare a gestirle perchèle nostre– ha spiegato– Portiamo avanti un lavoro ogni giorno e la pressione deve diventare un’energia positiva, mi dispiace non poter essere in panchina aper la squalifica.” A livello di singoli, il tecnico ha sciolto i dubbi in merito al ruolo di: “Sarà ...

