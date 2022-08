Berlusconi | “Se passa presidenzialismo | via Mattarella” La sinistra lo massacra | eppure…

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago – “Ilesalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo”. A dirlo è Silvio, interpellato da Radio Capital. “Se entrasse in vigore il– precisa il leader di Forza Italia –dovrebbe dimettersi, per andare all’elezione diretta di un capo dello Stato che, guarda caso, potrebbe essere anche lui”. Propaganda elettorale e distinzioni, come sempre fa in campagna elettorale, sgancia bombe per risalire nei sondaggi. Eppure nella fattispecie ha detto semplicemente un’ovvietà, perché è chiaro che ilnon ha nulla di anti-democratico, è strutturale da decenni in diverse nazioni occidentali ...