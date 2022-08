Berlusconi finisce nel putiferio per le parole su Mattarella. E Meloni e Salvini glissano (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra i quindici paragrafi presentati nel programma elettorale del centrodestra c’è spazio anche per “l’Elezione diretta del Presidente della Repubblica”. Il tema, da sempre cavalcato sia da Fratelli d’Italia che da Forza Italia, fa parte delle riforme istituzionali che i tre partiti della possibile prossima maggioranza alla guida del governo vorrebbero portare a compimento. E questa mattina, in collegamento con Radio Capital, il leader dei forzisti Silvio Berlusconi ha messo nero su bianco quale sarebbe il primo effetto di un passaggio al Presidenzialismo, ovvero le dimissioni dell’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopodiché, una pioggia di polemiche si è abbattuta su di lui. Berlusconi travolto dalle polemiche dopo le parole sul Presidenzialismo: le reazioni della politica Non si è fatta attendere ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra i quindici paragrafi presentati nel programma elettorale del centrodestra c’è spazio anche per “l’Elezione diretta del Presidente della Repubblica”. Il tema, da sempre cavalcato sia da Fratelli d’Italia che da Forza Italia, fa parte delle riforme istituzionali che i tre partiti della possibile prossima maggioranza alla guida del governo vorrebbero portare a compimento. E questa mattina, in collegamento con Radio Capital, il leader dei forzisti Silvioha messo nero su bianco quale sarebbe il primo effetto di un passaggio al Presidenzialismo, ovvero le dimissioni dell’attuale presidente della Repubblica Sergio. Dopodiché, una pioggia di polemiche si è abbattuta su di lui.travolto dalle polemiche dopo lesul Presidenzialismo: le reazioni della politica Non si è fatta attendere ...

