Basket, Pozzecco: “Felice della prestazione, c’è da lavorare ma grande intensità” (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Ct della Nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta ottenuta contro la Francia per 78-77, nell’amichevole di Bologna. “C’è stata una grande intensità e sono contento della prestazione. Ci siamo passati bene la palla, concedendo poco e facendo le cose che abbiamo in mente di fare. La grande presenza del pubblico bolognese è un gran segnale e chi è venuto a palazzo stasera torna a casa con un bellissimo ricordo. C’è ancora tanto da lavorare, contro una squadra del genere non può essere facile”. Poi ha proseguito: “E’ stata una partita molto fisica, noi non siamo ancora in forma eccellente, ma serve per mettere benzina nel serbatoio. Siamo determinati, continuiamo ad ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 agosto 2022) Il CtNazionale italiana di, Gianmarco, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la sconfitta ottenuta contro la Francia per 78-77, nell’amichevole di Bologna. “C’è stata unae sono contento. Ci siamo passati bene la palla, concedendo poco e facendo le cose che abbiamo in mente di fare. Lapresenza del pubblico bolognese è un gran segnale e chi è venuto a palazzo stasera torna a casa con un bellissimo ricordo. C’è ancora tanto da, contro una squadra del genere non può essere facile”. Poi ha proseguito: “E’ stata una partita molto fisica, noi non siamo ancora in forma eccellente, ma serve per mettere benzina nel serbatoio. Siamo determinati, continuiamo ad ...

1000Cuori : ?? Pozzecco: 'Ho avuto diversi segnali positivi, la squadra ha giocato con grande intensità' ?? - sportface2016 : #Basket, #Pozzecco: 'Felice della prestazione, c'è da lavorare ma grande intensità' - SPalermo91 : RT @ElevenSportsIT: ITALIA KO ALL'OVERTIME ? Nel test pre #Eurobasket l'Italia di #Pozzecco non riesce a superare la #Francia dopo una par… - kylemaggio : RT @ElevenSportsIT: ITALIA KO ALL'OVERTIME ? Nel test pre #Eurobasket l'Italia di #Pozzecco non riesce a superare la #Francia dopo una par… - WhistleSports : RT @ElevenSportsIT: ITALIA KO ALL'OVERTIME ? Nel test pre #Eurobasket l'Italia di #Pozzecco non riesce a superare la #Francia dopo una par… -