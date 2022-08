Aggredito sul palco a New York Salman Rushdie, autore ‘Versi satanici’ (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore e saggista Salman Rushdie, da tempo bersaglio di minacce di morte per aver scritto nel 1988 i "Versi Satanici", è stato Aggredito con un coltello nello stato di New York. Rushdie, indiano naturalizzato britannico, è stato attaccato sul palco a New York durante un evento. Nato a Mumbai nel 1947 ed ex vincitore del Booker Prize, stava parlando a un evento della Chautauqua Institution al momento dell'aggressione. Testimoni affermano di aver visto un uomo correre sul palco e accoltellare Rushdie che ha riportato un'apparente ferita da arma da taglio al collo. Un video pubblicato online mostra i partecipanti che si precipitano sul palco subito dopo l'aggressione.video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 agosto 2022) Lo scrittore e saggista, da tempo bersaglio di minacce di morte per aver scritto nel 1988 i "Versi Satanici", è statocon un coltello nello stato di New, indiano naturalizzato britannico, è stato attaccato sula Newdurante un evento. Nato a Mumbai nel 1947 ed ex vincitore del Booker Prize, stava parlando a un evento della Chautauqua Institution al momento dell'aggressione. Testimoni affermano di aver visto un uomo correre sule accoltellareche ha riportato un'apparente ferita da arma da taglio al collo. Un video pubblicato online mostra i partecipanti che si precipitano sulsubito dopo l'aggressione.video width="746" height="420" ...

