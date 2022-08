Acqua ritirata dal mercato | se l’hai comprata non berla | presente un batterio che può causare gravi sintomi

(Di venerdì 12 agosto 2022)dalla marca di una famosain bottiglia, dove è stato trovato unche puòdanni alla salute. Attenzione a non. Le acque in bottiglia che si possono acquistare sono di moltissimi tipi e diverse marche. Vediamo quale marca è stata, e qualeè stato individuato. Secondo L'articolo proviene da CheSuccede.it.

giusyutano : RT @Tg3web: A Sirmione, sul lago di Garda, a causa della prolungata siccità l'acqua si è ritirata di decine di metri, lasciando spazio alle… - MG58steelclass : RT @RefRef62623343: Acqua Guizza ritirata dal mercato - AltriMondiGazza : RT @Tg3web: A Sirmione, sul lago di Garda, a causa della prolungata siccità l'acqua si è ritirata di decine di metri, lasciando spazio alle… - Tg3web : A Sirmione, sul lago di Garda, a causa della prolungata siccità l'acqua si è ritirata di decine di metri, lasciando… - GMTConsultingMI : Acqua minerale ritirata dal supermercato per la presenza di stafilococco - la Repubblica -

Alleluia. L'onda dell' inflazione Usa comincia la. A luglio i prezzi al consumo sono saliti dell'8,5% dal 9,1% precedente. Decisivo, al ... E si aggrava, per mancanza d', la crisi di Reno e ......elementi si aggiunge che la zona è sottoposta a frequenti blackout elettrici e a carenza di, ... una delle principali aziende coinvolte nel programma Cpec, si sarebbea causa dell'...Ritirata dal mercato la marca di un'acqua. E' stato trovato un batterio che può causare danni alla salute. Attenzione a non berla.Un uomo di 44 anni di Cariati, nel Cosentino, è morto all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro, colpito in quasi tutti gli organi vitali dallo strafilococco ...