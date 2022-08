Vladimir Putin provoca gli Stati Uniti. Washington: “Caccia russi hanno violato lo spazio aereo dell’Alaska” (Di giovedì 11 agosto 2022) I Caccia di Vladimir Putin hanno sconfinato entrando nello spazio aereo americano. Una provocazione confermata dal comando di difesa aerospaziale nordamericano che ha rivelato una terza violazione dello spazio aereo dell’Alaska da parte di un aereo militare russo tra l’8 e il 10 agosto. Martedì la Cnn aveva riferito due violazioni di aerei militari russi nell’Adiz, lo spazio aereo internazionale adiacente all’Alaska che si estende più di 160 chilometri dal territorio degli Stati Uniti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Idisconfinato entrando nelloamericano. Unazione confermata dal comando di difesa aerospaziale nordamericano che ha rivelato una terza violazione delloda parte di unmilitare russo tra l’8 e il 10 agosto. Martedì la Cnn aveva riferito due violazioni di aerei militarinell’Adiz, lointernazionale adiacente all’Alaska che si estende più di 160 chilometri dal territorio degli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

