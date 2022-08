Valerio Scanu e la prima causa da avvocato | ecco di cosa si tratta

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il cantante si è da poco laureato in giurisprudenza e ha deciso di ‘mettersi in gioco’ anche in questo campo. Cheha postato su Instagram?la suaè un cantante diventato celebre ad Amici nel 2009. In quell’edizione del programma condotto da Maria De Filippi si piazzò al secondo posto finale alle spalle di Alessandra Amoroso. Il cantante non si fermò certo a quell’esperienza e l’anno dopo sbaragliò la concorrenza al Festival di Sanremo, vincendo con il testo ‘Per tutte le volte che…’!– AltranotiziaMa cheha postato nelle sue Instagram Storiesla sua...

mammaraffy : 21.12.2019 - Valerio Scanu 'L'ultimo Spettacolo' - Live Acustico (Christ... - radiocalabriafm : Valerio Scanu - Per tutte le volte che - greeenhour : Dennis Fantina, Agatha e il collo del piede, Susy, Roberta Bonanno VS Marta e Maria Lugia, imitazioni di Pasqualino… - SPYit_official : Valerio Scanu si è laureato: “Ora aiuterò i più fragili. Mi piacerebbe anche tornare al Festival di Sanremo”… - elisabettadelog : RT @GammaStereoRoma: Valerio Scanu - Due stelle -

Molti cantanti sono stati i protagonisti di importanti eventi e per alcuni per esempio è arrivato il trionfo anche al Festival di Sanremo come per Emma,, Marco Carta e tantissimi altri.Il percorso del cantante all Universit Giustino Fortunato di Benevento terminato a pieni voti. Nuovo traguardo per...Grandi cambiamenti si preannunciano per il noto cantante Valerio Scanu, già pronto ad impegnarsi in una nuova avventura. Scopriamone di più insieme.Nuovo traguardo per Valerio Scanu.L’ex allievo di Amici si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode all’Università Giustino Fortunato di Benevento. Un percorso iniziato nel 2018, dopo una denuncia ...