Tra prestazioni importanti e occasioni da sfruttare | Okoli si prende l’Atalanta

(Di giovedì 11 agosto 2022) Bergamo. I problemi fisici di Demiral e l’assenza di Palomino hanno lasciato un buco al centro della difesa delper le due amichevoli contro Newcastle e Valencia. Insomma, non poteva esserci occasione migliore per testare Calebe capire se il centrale classe 2001 possa essere o meno un membro della rosa per la stagione che si appresta ad iniziare. Le riposte, per ora, sono più che positive. Certo, con qualche lacuna in termini di gioco con i piedi che già si era palesata anche contro le rappresentative nelle sfide di Clusone. Aspetti del gioco su cui bisognerà lavorare, così come a volte la troppa irruenza in situazioni in cui forse temporeggiare potrebbe rivelarsi la scelta migliore, manifestata soprattutto nella trasferta iberica. Le fondamenta per costruire una carriera di livello, comunque, non sembrano affatto remote. Anzi. Di ...