Titoli farmaceutici a picco in borsa. In arrivo richieste di risarcimento fino a 45 miliardi di dollari per la vendita del farmaco Zantac (Di giovedì 11 agosto 2022) Forti cali in borsa per i Titoli delle case farmaceutiche Sanofi, Glaxo Smith Kline (Gsk) e Haleon. In flessione sono anche le azioni di Pfizer che controlla il 25% di Haleon. Insieme le società stanno perdendo 40 miliardi di dollari di capitalizzazione a causa dei timori degli investitori per le possibili richieste di risarcimento per la vendita del medicinale Zantac. Il farmaco contro bruciori di stomaco e reflusso gastrico è sospettato di avere effetti cancerogeni. Nel 2019 la Food and Drug administration statunitense lo ha ritirato dal commercio poiché sembrava produrre elevati livelli di una sostanza chimica cancerogena se esposto al caldo. Sono state avviate circa 200 cause contro le case farmaceutiche che hanno prodotto e venduto il farmaco.

