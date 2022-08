Sorelle travolte dal treno, il padre: "Parole pesanti contro di me, ma non provo rancore" (Di giovedì 11 agosto 2022) «Non riesco a nutrire rancore, rammarico o amarezza dall’inconsulto vociale continuo e costante che si è scatenato all’indomani della tragedia . Voglio che le mie bimbe non siano morte invano, che... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 agosto 2022) «Non riesco a nutrire, rammarico o amarezza dall’inconsulto vociale continuo e costante che si è scatenato all’indomani della tragedia . Voglio che le mie bimbe non siano morte invano, che...

lacittanews : 'Vivo la sofferenza confortato dalle tante persone che hanno inondato me e la mia casa di un'umanità e dolcezza che… - borzi_borzi : Toccante testimonianza del padre delle due sorelle (15 e 17 anni) travolte da un treno a Riccione. Tanta solidariet… - canini_saverio : RT @Ale_Fabb: Secondo me inquadrare il sacco con i resti delle due sorelle morte a #Riccione o mostrare il danno al treno che le ha travolt… - Veruska89835965 : Ne sono state dette tante circa il triste episodio della morte delle 2 sorelle,travolte dal treno a Riccione. C'è c… - _05012022_ : L'unico cui va la mia solidarietà in questa vicenda è il macchinista. Un poveraccio che spenderà soldi in avvocati… -