Sky: Napoli-Simeone, accordo trovato. Petagna al Monza. Le ultimissime su Raspadori (Di giovedì 11 agosto 2022) Napoli, l’arrivo di Simeone sblocca la cessione di Petagna al Monza. Gli azzurri hanno trovato l’accordo verbale con il Verona Il Napoli ha trovato l’accordo con il Verona per il trasferimento di Giovanni Simeone. Operazione chiusa in prestito a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12, che potrebbe diventare obbligo di riscatto a condizioni molto difficili. La redazione di Sky sport 24 ha fatto il punto sulle operazioni di calciomercato del Napoli: Simeone accordo trovato CON IL VERONA “C’è un accordo di massima tra il Napoli e il Verona per il trasferimento in Campania di Giovanni Simeone. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022), l’arrivo disblocca la cessione dial. Gli azzurri hannol’verbale con il Verona Ilhal’con il Verona per il trasferimento di Giovanni. Operazione chiusa in prestito a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 12, che potrebbe diventare obbligo di riscatto a condizioni molto difficili. La redazione di Sky sport 24 ha fatto il punto sulle operazioni di calciomercato delCON IL VERONA “C’è undi massima tra ile il Verona per il trasferimento in Campania di Giovanni. ...

SkyTG24 : Baronissi, scoperta serra di marijuana in casa: un arresto - cn1926it : Pronto un rilancio del #Napoli per #Raspadori, ma il #Sassuolo vuole 40 milioni – Sky - allgoalsnapoli : Sky - Raspadori, no del Sassuolo all’ultima offerta del Napoli: pronto il rilancio, le cifre #forzanapolisempre… - infoitsport : SKY - Napoli, per Petagna al Monza si aspetta di chiudere la trattativa con l'Hellas Verona per Giovanni Simeone - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Keylor Navas più vicino: dialogo aperto tra il club azzurro e il PSG -