Renzi: “Letta segretario Nato? Russi arrivano in Portogallo…” – Video (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho sentito che Letta ambisce alla segreteria generale della Nato. Se ha questa capacità strategica, tempo sei mesi i Russi arrivano in Portogallo”. E’ la battuta di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al festival di Pietrasanta La versiliana. La battuta non piace ai dem. “Capisco che Renzi sia in campagna elettorale con Calenda e vedo anche che, dopo essere stato segretario del Pd, il suo obiettivo sia quello di colpire solo e soltanto il Pd. Ma anche l’obiettivo politico piú irragionevole e il risentimento personale piú incontrollato non giustificano in alcun modo il livore con cui Renzi si scaglia contro Letta. Il suo commento sui Russi che raggiungerebbero il Portogallo se Letta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – “Ho sentito cheambisce alla segreteria generale della. Se ha questa capacità strategica, tempo sei mesi iin Portogallo”. E’ la battuta di Matteo, leader di Italia Viva, al festival di Pietrasanta La versiliana. La battuta non piace ai dem. “Capisco chesia in campagna elettorale con Calenda e vedo anche che, dopo essere statodel Pd, il suo obiettivo sia quello di colpire solo e soltanto il Pd. Ma anche l’obiettivo politico piú irragionevole e il risentimento personale piú incontrollato non giustificano in alcun modo il livore con cuisi scaglia contro. Il suo commento suiche raggiungerebbero il Portogallo se...

sbonaccini : Mia intervista ieri a @bravimabasta @LaStampa Enrico e il Pd, Calenda e Renzi, Conte e il M5s, la destra sovranis… - Giorgiolaporta : Ultimissimi #sondaggi sulle #ElezioniPolitiche22. In 15 giorni il #Centrodestra guadagna 4 punti e passa dal 44 al… - demagistris : Calenda fa il patto con bacio con Letta e poi rompe mentre Fratoianni aveva fatto il patto per la poltrona con Lett… - RiccardoUrbani3 : @bravimabasta Un giorno i sinistri spiegheranno perché Renzi male assoluto e Letta, scarso come pochi, gode di infi… - Spinosauro21 : RT @mariolavia: Renzi: 'dicono che Letta voglia fare il segretario gen della Nato: con questa capacità strategica che ha, i russi arrivereb… -