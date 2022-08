Quando si sposa Federica Pellegrini? Le sue parole (Di giovedì 11 agosto 2022) La nuotatrice è impegnata nel suo ruolo di madrina con gli Europei di Roma Federica Pellegrini è tornata in vasca, ma solo per gioco, nel ruolo di madrina degli Europei di Roma, iniziati oggi, 11 agosto al Foro Italico. La madrina della rassegna, che torna dopo il Mondiale del 2009 in cui la Pellegrini stessa fece faville, ieri ha giocato e nuotato con le mascotte della manifestazione, i due cani Lea e Gastone. L’attenzione è per molti media per la Divina, nonostante le gare e una italnuoto che può fare benissimo, uno delle migliori di sempre. Nuoto a parte l’attenzione è tutta per un evento importante per l’azzurra. Le nozze. La nuotatrice non ha mai svelato la data del lieto evento per evitare paparazzi e troppo clamore. Si sa solo che il matrimonio con il suo ex allenatore, Matteo Giunta avrà luogo a Venezia, nella città italiana ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 agosto 2022) La nuotatrice è impegnata nel suo ruolo di madrina con gli Europei di Romaè tornata in vasca, ma solo per gioco, nel ruolo di madrina degli Europei di Roma, iniziati oggi, 11 agosto al Foro Italico. La madrina della rassegna, che torna dopo il Mondiale del 2009 in cui lastessa fece faville, ieri ha giocato e nuotato con le mascotte della manifestazione, i due cani Lea e Gastone. L’attenzione è per molti media per la Divina, nonostante le gare e una italnuoto che può fare benissimo, uno delle migliori di sempre. Nuoto a parte l’attenzione è tutta per un evento importante per l’azzurra. Le nozze. La nuotatrice non ha mai svelato la data del lieto evento per evitare paparazzi e troppo clamore. Si sa solo che il matrimonio con il suo ex allenatore, Matteo Giunta avrà luogo a Venezia, nella città italiana ...

