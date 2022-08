Pensioni e stipendi, gli aumenti previsti dal decreto Aiuti bis (Di giovedì 11 agosto 2022) . Landini della Cgil: «un’elemosina per i lavoratori» Con il decreto Aiuti bis, sono previsti aumenti sia per le Pensioni che per gli stipendi. nonostante gli sforzi, riguardo a questa misura, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha definito «inaccettabili le cifre degli aumenti, un’elemosina per i lavoratori». Per i pensionati la rivalutazione è del 2% a partire al 1° ottobre 2022, a cui si aggiungerà nel 2023 un altro 0,2%. Invece, per i lavoratori viene applicata la decontribuzione semestrale (luglio-dicembre) nella misura dell’1,2%, quindi sono previste meno tasse in busta paga. Leggi anche: PUTIN-HERZOG, È SCONTRO: STOP ALLE MEDICINE ANTITUMORALI Nello specifico, come riporta Il Messaggero, ecco gli aumenti previsti ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 agosto 2022) . Landini della Cgil: «un’elemosina per i lavoratori» Con ilbis, sonosia per leche per gli. nonostante gli sforzi, riguardo a questa misura, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha definito «inaccettabili le cifre degli, un’elemosina per i lavoratori». Per i pensionati la rivalutazione è del 2% a partire al 1° ottobre 2022, a cui si aggiungerà nel 2023 un altro 0,2%. Invece, per i lavoratori viene applicata la decontribuzione semestrale (luglio-dicembre) nella misura dell’1,2%, quindi sono previste meno tasse in busta paga. Leggi anche: PUTIN-HERZOG, È SCONTRO: STOP ALLE MEDICINE ANTITUMORALI Nello specifico, come riporta Il Messaggero, ecco gli...

pierofassino : Invece di parlare di cosa fare per gli italiani #Meloni e #Salvini discutono di chi farà il ministro. Noi invece di… - 361_magazine : Pensioni e stipendi, gli aumenti previsti dal decreto Aiuti bis - FrankCavern : STRANAMENTE NON FANNO NESSUNA FATICA A ROMA PER PAGARE LE PENSIONI D'ORO E GLI STIPENDI DEI PARLAMENTARI E SENATORI… - domusbyMotor : RT @AndreaBitetto: Allora, riassumiamo. Abbiamo già: 1) aumento delle pensioni ; 2) aumento degli stipendi degli insegnanti (subito, in aut… - IdeaalServizio : Nessuno di questi politici che offrono tutto a tutti che faccia la cosa più saggia da fare aumentare gli stipendi e… -