Nuoto: Europei, Ceccon in finale nei 50 farfalla (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - Thomas Ceccon si qualifica per la finale dei 50 farfalla ai campionati Europei di Roma. Il 21enne azzurro centra il terzo tempo in 23"14. Il più veloce è olandese Nyls Korstanje (22"88) davanti al francese Maxime Grousset (22"90). Eliminato l'altro italiano Piero Codia (23"48). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. - (Adnkronos) - Thomassi qualifica per ladei 50ai campionatidi Roma. Il 21enne azzurro centra il terzo tempo in 23"14. Il più veloce è olandese Nyls Korstanje (22"88) davanti al francese Maxime Grousset (22"90). Eliminato l'altro italiano Piero Codia (23"48).

