Napoli-Monza: curve a 30 euro, tutti i prezzi dei biglietti (Di giovedì 11 agosto 2022) Napoli-Monza i prezzi dei biglietti della Società Sportiva Calcio Napoli, le curve a 30 euro. È già esplosa la polemica per il prezzo imposto per la prima gara di campionato allo stadio Maradona del Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti faranno l’esordio in Serie A 15 agosto al Bentegodi contro il Verona, poi alla seconda se la vedranno con il Monza. Per questa partita i prezzi delle curve non sembrano venire incontro alle esigenze di un settore che da tutti viene considerato come popolare. Napoli-Monza: quanto costa i biglietti, dove comprarli Ecco il comunicato ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli: I ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022)deidella Società Sportiva Calcio, lea 30. È già esplosa la polemica per il prezzo imposto per la prima gara di campionato allo stadio Maradona del. Gli uomini di Luciano Spalletti faranno l’esordio in Serie A 15 agosto al Bentegodi contro il Verona, poi alla seconda se la vedranno con il. Per questa partita idellenon sembrano venire incontro alle esigenze di un settore che daviene considerato come popolare.: quanto costa i, dove comprarli Ecco il comunicato ufficiale della Società Sportiva Calcio: I ...

