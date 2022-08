Lutto nella musica | addio alla pop star | è morto improvvisamente

(Di giovedì 11 agosto 2022) Un’altra perdita importante sconvolte il mondo dellaed i fan di un artista che ha segnato la storia della discografia e di un generele. La leggenda delladegli anni ’80, colui che era dietro tante hitli, tra cui Pass the Dutchie, e che recentemente apparsa in Stranger Things, è venuta a mancare poche ore fa. Si tratta del batterista deglil Youth’s, Frederick Waite Jr. La notizia della sua scomparsa ha lasciato con l’amaro in bocca milioni di persone in tutto il mondo. fonte foto: AdobeStockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scrittosua versione originale sul sito CheNews.it.

CronacheMc : LUTTO - Era a Mogliano nella casa paterna, inutili i soccorsi. Aveva guidato la Stazione dei carabinieri di Tolenti… - palermo24h : Lutto nella Chiesa, è morto a Partanna padre Russo: aveva 104 anni - NuovoSud : Lutto nella Chiesa, è morto a Partanna padre Russo: aveva 104 anni - MELVDRAMAS : @pnkmvn @opinionistapp lascialo è nella sua cherry bomb stato usa vincitrice di as2 era ?? deve affrontare il lutto a suo modo - vivereancona : Lutto nella Diocesi di Ancona: addio a don Alberto Pianosi -

Sky Tg24

La loro vita fatta di sogni e spensieratezza si è spenta il 31 luglio scorsostazione di ... distrutto dal duplice, sottolinea di non serbare rancore nonostante il "fango" che si sarebbe ...... mentre era in corso un violento temporale su Casteltermini, era accorso in contrada Casuso,...cittadino a Casteltermini 'L'intera amministrazione comunale, presidente del Consiglio e tutta ... Lutto nel mondo della moda, è morto Issey Miyake. Lo stilista aveva 84 anni Pignataro Maggiore. Proclamato il lutto cittadino per i funerali di oggi della 15enne Raffaella Imbriano. Oggi saranno celebrati i funerali della ragazza che ...Colpito da un fulmine mentre controlla le pecore. Spoto lavorava per un’azienda vitivinicola ma spesso aiutava anche l’anziano padre in campagna. Meglio evitare anche il bagno in casa o la doccia, dat ...