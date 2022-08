Luigi XV: al via le riprese per il ritorno di Johnny Depp (Di giovedì 11 agosto 2022) Un viso che ricorda altri tempi bianco come si usava nel Settecento, gli occhi coperti da una sciarpa il cappello bianco con le piume, questa è la prima immagine di Johnny Depp nel ruolo del re Luigi XV. Chi dirige Luigi XV? Il film è diretto da Maïwenn che interpreta lei stessa Jeanne du Barry, la cortigiana del re. Il cast Oltre a Johnny Depp e Maïwenn, il cast comprende: Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair. Le riprese La casa di produzione ha confermato che le riprese sono iniziate il 26 luglio per 11 settimane andranno tra Versailles e altri castelli della regione parigina, oltre allo studio. Jeanne du Barry Per Maïwenn e la produzione più ambiziosa fino ad oggi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 agosto 2022) Un viso che ricorda altri tempi bianco come si usava nel Settecento, gli occhi coperti da una sciarpa il cappello bianco con le piume, questa è la prima immagine dinel ruolo del reXV. Chi dirigeXV? Il film è diretto da Maïwenn che interpreta lei stessa Jeanne du Barry, la cortigiana del re. Il cast Oltre ae Maïwenn, il cast comprende: Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair. LeLa casa di produzione ha confermato che lesono iniziate il 26 luglio per 11 settimane andranno tra Versailles e altri castelli della regione parigina, oltre allo studio. Jeanne du Barry Per Maïwenn e la produzione più ambiziosa fino ad oggi ...

marcodimaio : Le democrazie liberali stanno prendendo posizioni nette a sostegno di #Taiwan. Ma sapete quale è l’unico Stato del… - Luigi_Faragalli : RT @PD_Lazio: ??Vi aspettiamo oggi alle 18.30, al Comitato in via di Portonaccio 23b a Roma, per presentare il simbolo elettorale per le pol… - luigi_spera : #Elezioni #Brasile #Lula ha raggiunto il picco e #Bolsonaro riduce lo svantaggio pagando benefici a pioggia: aument… - Newsinunclick : DEEJAY ON STAGE 2022 4 agosto – 24 agosto Tra gli special guest Rocco Hunt, Deddy, Luigi e Alex Grande festa il 1… - Mairim212 : Luigi farà il doppiatore delle parti cantate da Shawn Mendes in un film animato! I fandom tossici ne dicono di ogni… -