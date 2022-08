LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: si avvicina l’ora dell’Italia, Germania davanti all’Olanda (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE 14.20 Ora Spagna al volteggio, Ungheria alle parallele, Portogallo al corpo libero. 14.10 Si chiude con il 12.933 di Petisco al corpo libero. Per il momento niente di trascendentale in questa suddivisione. Ora l’ultima rotazione. 14.05 Doppio salto per Kovacs con 14.066 al primo tentativo e 13.816 di media. Non decollano Fernandez e Casabuena con 12.700 e 12.733. 14.00 Medina 12.000 al corpo libero, Sobral 8.733 alla trave, Makovits 12.100 al volteggio. 13.45 L’Italia si sta preparando, mancano quattro ore alla gara delle azzurre. 13.42 Ora la terza rotazione della seconda suddivisione: Portogallo alla trave, Ungheria al volteggio, Spagna al corpo libero. 13.40 Ricordiamo la classifica dopo la prima suddivisione: Germania al comando con 158.730, Olanda ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE 14.20 Ora Spagna al volteggio, Ungheria alle parallele, Portogallo al corpo libero. 14.10 Si chiude con il 12.933 di Petisco al corpo libero. Per il momento niente di trascendentale in questa suddivisione. Ora l’ultima rotazione. 14.05 Doppio salto per Kovacs con 14.066 al primo tentativo e 13.816 di media. Non decollano Fernandez e Casabuena con 12.700 e 12.733. 14.00 Medina 12.000 al corpo libero, Sobral 8.733 alla trave, Makovits 12.100 al volteggio. 13.45 L’Italia si sta preparando, mancano quattro ore alla gara delle azzurre. 13.42 Ora la terza rotazione della seconda suddivisione: Portogallo alla trave, Ungheria al volteggio, Spagna al corpo libero. 13.40 Ricordiamo la classifica dopo la prima suddivisione:al comando con 158.730, Olanda ...

