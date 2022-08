Libri | è Milano la città italiana dove si legge di più | poi Roma e Torino | la classifica di Amazon 2022

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022)si conferma lasidi più in Italia. È l’esito dellastilata dae il capoluogo lombardo per il decimo anno consecutivo è in vetta alleche non vogliono rinunciare alla lettura. A seguire. Il libro più letto delè invece Fabbricante di lacrime (Magazzini Salani) di Erin Doom. Secondo, ini, culturalmente legati all’arte delle parole e della letteratura si confermano nuovamente al secondo posto. Medaglia di bronzo per, e poi ancora Bologna e Genova, che chiude la top five e dimostra l’importanza che ancora riveste per i suoi abitanti la lettura. Tra le prime dieci, dal sesto al decimo ...