Jovanotti attacca gli “econazisti”, l’attivista verde risponde punto per punto e “scimmiotta” l’accento tedesco: “Spostate i sederi dai patrimoni naturali” (Di giovedì 11 agosto 2022) Un video ironico e puntuale allo stesso tempo: l’attivista per l’ambiente Cristina Coto, quasi 90mila follower su Instagram, ha replicato con un video al videomessaggio postato da Jovanotti pochi giorni fa per rispondere alle critiche contro i Jova Beach Party, i mega concerti sulla spiaggia organizzati dal cantante in tutto il litorale. “L’anno scorso eravamo più inquinati della fogna di Nuova Delhi e quest’anno econazisti?”, esordisce l’ambientalista sui social. Coto replica quindi al cantante che sostiene di “portare le spiagge a un livello migliore” con i suoi concerti: “A Barletta avete portato la spiaggia a un livello spianato – spiega l’attivista – Era ricca di piante protette dalle normative europee”. E, ancora, l’attivista risponde al giudizio che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Un video ironico e puntuale allo stesso tempo:per l’ambiente Cristina Coto, quasi 90mila follower su Instagram, ha replicato con un video al videomessaggio postato dapochi giorni fa perre alle critiche contro i Jova Beach Party, i mega concerti sulla spiaggia organizzati dal cantante in tutto il litorale. “L’anno scorso eravamo più inquinati della fogna di Nuova Delhi e quest’anno?”, esordisce l’ambientalista sui social. Coto replica quindi al cantante che sostiene di “portare le spiagge a un livello migliore” con i suoi concerti: “A Barletta avete portato la spiaggia a un livello spianato – spiega– Era ricca di piante protette dalle normative europee”. E, ancora,al giudizio che ...

