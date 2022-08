Il video ironico di Kiev per i turisti russi in Crimea: “A meno che non vogliano una pausa estiva spiacevolmente calda, consigliamo di non visitarla” (Di giovedì 11 agosto 2022) Il ministero della Difesa ucraino ha pubblicato un video ironico con un messaggio in seguito all’attacco alla base aerea in Crimea: “A meno che non vogliano una pausa estiva spiacevolmente calda, consigliamo ai nostri stimati ospiti russi di non visitare la Crimea ucraina. Perché nessuna quantità di crema solare li proteggerà dagli effetti pericolosi del fumo in aree non autorizzate”. Il ministero della Difesa ucraino due giorni fa ha smentito che le forze di Kiev abbiano attaccato la base aerea russa di Saki, in Crimea. Il video, con colonna sonora di Cruel Summer di Bananarama, elenca una serie di luoghi per le vacanze estive che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Il ministero della Difesa ucraino ha pubblicato uncon un messaggio in seguito all’attacco alla base aerea in: “Ache nonunaai nostri stimati ospitidi non visitare laucraina. Perché nessuna quantità di crema solare li proteggerà dagli effetti pericolosi del fumo in aree non autorizzate”. Il ministero della Difesa ucraino due giorni fa ha smentito che le forze diabbiano attaccato la base aerea russa di Saki, in. Il, con colonna sonora di Cruel Summer di Bananarama, elenca una serie di luoghi per le vacanze estive che i ...

