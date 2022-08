Guido Crosetto dichiara guerra a Travaglio, finisce malissimo | Guarda (Di giovedì 11 agosto 2022) Guido Crosetto è finito nel mirino del Fatto Quotidiano, che gli ha dedicato un'intera pagina per un “ritratto” firmato da Pino Corrias, con tanto di vignetta-caricatura che al diretto interessato è piaciuta fino a un certo punto. “Secondo me ci sta una bella citazione per ‘diffamazione'”, ha twittato il fondatore di Fratelli d'Italia tra il serio e il faceto. Anche se ormai non fa più parte del partito, Crosetto è molto stimato o temuto, a seconda dei casi. E quindi non stupisce l'attenzione “particolare” che il Fatto ha voluto dedicargli. “Attaccatemi, insultatemi, fate tutto ciò che volete - aveva dichiarato in precedenza Crosetto - fa parte del gioco e per alcuni del lavoro. Una sola cosa dovete evitare, perché non è vera e non lo è mai stata. Quando facevo politica ero alternativo alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022)è finito nel mirino del Fatto Quotidiano, che gli ha dedicato un'intera pagina per un “ritratto” firmato da Pino Corrias, con tanto di vignetta-caricatura che al diretto interessato è piaciuta fino a un certo punto. “Secondo me ci sta una bella citazione per ‘diffamazione'”, ha twittato il fondatore di Fratelli d'Italia tra il serio e il faceto. Anche se ormai non fa più parte del partito,è molto stimato o temuto, a seconda dei casi. E quindi non stupisce l'attenzione “particolare” che il Fatto ha voluto dedicargli. “Attaccatemi, insultatemi, fate tutto ciò che volete - avevato in precedenza- fa parte del gioco e per alcuni del lavoro. Una sola cosa dovete evitare, perché non è vera e non lo è mai stata. Quando facevo politica ero alternativo alla ...

