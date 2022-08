Ginnastica artistica | l’Italia si fionda in qualifica agli Europei | D’Amato e Maggio per la medaglia all-around

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) Gli2022 disi aprono oggi con un’intera giornata riservata allezioni femminili. A Monaco (Germania) ci aspetta un giovedì di fuoco che determinerà le ammesse alle varie finali in programma nel weekend e che assegnerà anche le mede del concorso generale individuale. Si tratta di una grandissima novità: da ormai due decenni negli anni pari non si disputa l’all-, anche quest’anno non è prevista una finale per il giro completo ma le migliori tre atlete verranno premiate a tutti gli effetti sul podio in base ai risultati ottenuti nel turno preliminare. Si incomincia alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.00. Bisognerà aspettare le 17.53 per vedere in pedana. La nostra Nazionale è tra le più attese della ...