Federico Negri, il giovane italiano che rischia 8 anni di carcere in India per aver attraversato un ponte (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha attraversato un ponte che collega il Nepal all'India senza pagare una tassa corrispondente a circa 40 euro, cifra che aveva tra l'altro con sé. Una leggerezza. Per questo motivo è stato arrestato dalla polizia nel... Leggi su today (Di giovedì 11 agosto 2022) Ha attrsato unche collega il Nepal all'senza pagare una tassa corrispondente a circa 40 euro, cifra che aveva tra l'altro con sé. Una leggerezza. Per questo motivo è stato arrestato dalla polizia nel...

romatoday : Federico Negri, il giovane italiano che rischia 8 anni di carcere in India per aver attraversato un ponte… - infoitinterno : Arrestato in India: l'appello della famiglia di Federico Negri - infoitinterno : L'appello dei genitori di Federico Negri: 'Incarcerato in India, la Farnesina ci aiuti' - ValentinaParo19 : @SalvatoreMirag7 @elio_vito senz'altro i 2 gemelli che sono con lui non sembrano ricordare Kevin Chiappalone,arrest… - RadioGoldAl : 'Abbiamo paura': la famiglia del ragazzo arrestato in India sollecita Mattarella e il ministro Di Maio -