**Elezioni: Calenda, 'Cottarelli e Bonino come indipendenti sinistra, non conteranno nulla'** (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "La Bonino una volta mi disse una cosa che mi colpì molto: noi Radicali odiavamo quelli che venivano chiamati gli indipendenti di sinistra e li chiamavano i dipendenti di sinistra. Gli indipendenti di sinistra erano quelli che una volta il Partito comunista metteva nelle sue liste per far vedere che in fondo era aperto e democratico anche alle persone che non provenivano dal Partito comunista, ma che alla fine non contavano niente. Ecco, questo credo è il rischio che stiano correndo sia la Bonino che Cottarelli. Però è una scelta loro, sono persone di qualità, va bene così". Lo ha affermato Carlo Calenda, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. Credo che la candidatura di Carlo Cottarelli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - "Launa volta mi disse una cosa che mi colpì molto: noi Radicali odiavamo quelli che venivano chiamati glidie li chiamavano i dipendenti di. Glidierano quelli che una volta il Partito comunista metteva nelle sue liste per far vedere che in fondo era aperto e democratico anche alle persone che non provenivano dal Partito comunista, ma che alla fine non contavano niente. Ecco, questo credo è il rischio che stiano correndo sia lache. Però è una scelta loro, sono persone di qualità, va bene così". Lo ha affermato Carlo, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. Credo che la candidatura di Carlo, ...

