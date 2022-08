Di Lorenzo: «I giovani hanno portato un’atmosfera nuova, Kvara salta tutti come birilli» (Di giovedì 11 agosto 2022) Il nuovo capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato una lunga intervista al Roma. Riportiamo alcune risposte. «Fare il capitano?una bella responsabilità. Ma me la prendo volentieri. Sono contento di questa fascia. Adesso sta a me dimostrare di essermela meritata. (…) Quando il mister me lo ha comunicato sono stato contentissimo. I miei compagni hanno dimostrato tanta fiducia in me. Adesso ho un dovere in più. Mi creda, non pensavo di arrivare a fare il capitano del Napoli. Però mi consenta di dire che la fascia l’ho conquistata con il lavoro. Tocca a me e agli altri leader guidare questi giovani. Portano un’atmosfera nuova. hanno voglia di dimostrare di poter essere da Napoli» La partenza di Mertens, Insigne, Koulibaly, Ospina. «Quando in una rosa di 23/24 persone ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 agosto 2022) Il nuovo capitano del Napoli Giovanni Diha rilasciato una lunga intervista al Roma. Riportiamo alcune risposte. «Fare il capitano?una bella responsabilità. Ma me la prendo volentieri. Sono contento di questa fascia. Adesso sta a me dimostrare di essermela meritata. (…) Quando il mister me lo ha comunicato sono stato contentissimo. I miei compagnidimostrato tanta fiducia in me. Adesso ho un dovere in più. Mi creda, non pensavo di arrivare a fare il capitano del Napoli. Però mi consenta di dire che la fascia l’ho conquistata con il lavoro. Tocca a me e agli altri leader guidare questi. Portanovoglia di dimostrare di poter essere da Napoli» La partenza di Mertens, Insigne, Koulibaly, Ospina. «Quando in una rosa di 23/24 persone ...

