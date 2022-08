Cremona, 40enne muore accoltellato dopo una lite al bar durante la festa del paese. Fermato un 33enne (Di giovedì 11 agosto 2022) accoltellato ieri sera durante una lite fuori da un bar a Castelleone, in provincia di Cremona, un 40enne residente in paese, Giovanni Senatore, è morto questa mattina in ospedale. L'aggressore, il ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022)ieri seraunafuori da un bar a Castelleone, in provincia di, unresidente in, Giovanni Senatore, è morto questa mattina in ospedale. L'aggressore, il ...

