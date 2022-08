Cose dell’altro mondo: avvistate nell’oceano creature marine sconosciute (Di giovedì 11 agosto 2022) Cose dell’altro mondo: avvistate sul fondale dell’oceano strane creature marine ad oggi sconosciute. Cosa sta emergendo? Gran parte delle scoperte che trattiamo riguardano la superficie terreste, ma anche tutto ciò… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 11 agosto 2022)sul fondale dell’oceano stranead oggi. Cosa sta emergendo? Gran parte delle scoperte che trattiamo riguardano la superficie terreste, ma anche tutto ciò… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

FedericoCiacca3 : RT @NellaParola: spazio alla dismisura della compassione,che comincia sempre con la capacità di prendere sulle proprie spalle la fragilità… - Marco02953938 : @willy_signori @faberskj In tutte le professioni c'è chi è portato per gestire, chi per costruire e chi per distrug… - LiarcaPolly : RT @Lo_Scoglionato: Coerente fino alla morte ha ridicolizzato la nazione votando Ruby nipote di Mubarak ( cose dell'altro mondo) vuole togl… - NellaParola : spazio alla dismisura della compassione,che comincia sempre con la capacità di prendere sulle proprie spalle la fra… - Perla19733917 : @LoScappatDiCasa @disclosetv Cose dell’altro mondo !!!! -