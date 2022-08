Conte a La7: “Draghi ha risposto alla nostra agenda sociale? Con 6 euro lordi in più al mese un lavoratore paga forse la colazione” (Di giovedì 11 agosto 2022) Lungo botta e risposta nella trasmissione “La corsa al voto” (La7) tra il leader del M5s, Giuseppe Conte, e i giornalisti Silvia Sciorilli Borrelli e Alessandro De Angelis sul mancato voto di fiducia dei 5 Stelle al governo Draghi. Secondo Borrelli, Draghi col Dl Aiuti ha risposto in parte ai 9 punti dell’agenda sociale presentata dal M5s, ma Conte non ci sta: “Se ci ritroviamo in queste condizioni, è perché il governo non ha risposto. E certamente la risposta non può essere l’offerta di 6 euro lordi al mese in più: con 6 euro lordi in più un lavoratore a basso reddito ci paga forse la colazione“. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Lungo botta e risposta nella trasmissione “La corsa al voto” (La7) tra il leader del M5s, Giuseppe, e i giornalisti Silvia Sciorilli Borrelli e Alessandro De Angelis sul mancato voto di fiducia dei 5 Stelle al governo. Secondo Borrelli,col Dl Aiuti hain parte ai 9 punti dell’presentata dal M5s, manon ci sta: “Se ci ritroviamo in queste condizioni, è perché il governo non ha. E certamente la risposta non può essere l’offerta di 6alin più: con 6in più una basso reddito cila“. La ...

