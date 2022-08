(Di giovedì 11 agosto 2022) "Sulpolo di cui si è parlato molto, ci sono dueusando uno slogan: o la strada delo la strada del. Perchè ilnon è una questione del tutto impossibile: nel momento in cui si dovesse innescare una dinamica da voto utile è evidente che ilpolo potrebbe allontanarsi dallo scenario dele avvicanarsi a una dimensione diversa", ha detto il direttore del Foglio Claudio, a In Onda su La7 ospite di Marianna Aprile e Luca Telese. Il direttore ha poi parlato della mancata alleanza tra Partito democratico e Movimento ...

claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Ospite di In Onda su La7, il direttore del Foglio @claudiocerasa ha discusso dell'importanza politica che il terzo polo ce… - ilfoglio_it : Ospite di In Onda su La7, il direttore del Foglio @claudiocerasa ha discusso dell'importanza politica che il terzo… - GCappellazz : RT @La7tv: #inonda Cerasa: 'Renzi-Calenda hanno due strade: il terzo posto o il terzo pollo' - sadape54 : RT @La7tv: #inonda Cerasa: 'Renzi-Calenda hanno due strade: il terzo posto o il terzo pollo' - La7tv : #inonda Cerasa: 'Renzi-Calenda hanno due strade: il terzo posto o il terzo pollo' -

Il Foglio

e Renzi, negoziato più personale che politico La parabola del M5s e i politici che negano ... ha detto il direttore del Foglio Claudio, a In Onda su La7 ospite di Marianna Aprile e Luca ...... ha proseguito. A cui ha risposto Pietro Senaldi , condirettore di Libero , anche lui ospite ... i leader di Azione e Italia viva: 'Renzi evogliono cercare di far sì che dopo le urne si ... Cerasa: "Calenda e Renzi davanti a due strade, il terzo posto o il terzo pollo" Ospite di In Onda su La7, il direttore del Foglio ha discusso dell'importanza politica che il terzo polo cerca di ricavarsi in vista delle elezioni del 25 settembre e dei possibili rischi per l'allean ...Con la premiazione dei concorsi si è conclusa ieri sera la 20esima edizione di MoliseCinema a Casacalenda. Per la sezione Frontiere - Premio Giuseppe ...