Bucato | Se fai questo tutti giorni risparmi un sacco di soldi A saperlo prima!

(Di giovedì 11 agosto 2022) Ilè una delle nostre principali ossessioni ed in estate, particolarmente, la lavatrice lavora assiduamente per regalarci sempre indumenti immacolati e profumati. Il caldo, infatti, ci costringe a cambi continui. Le più tradizionaliste tra noi dividono i panni in base al colore per scongiurare il temutissimo effetto Arlecchino al termine del lavaggio. Altre, prese dal sacro fuoco delo elettrico, si precipitano al supermercato per acquistare i famosi fogli salvacolore. Chi li ha progettati ha concepito un’idea geniale. Questi piccoli rettangoli di tessuto, infatti, sono in grado di attirare la tintura dei capi qualora scolorissero durante il ciclo. Ma quanto costano? Li vendono a caro prezzo. Eppure realizzarli con il fai da te, con una spesa irrisoria è possibile! Curiose? Iniziamo! Per unperfetto e lavaggi ...

CColantuomo : @mara_carfagna @InOndaLa7 @LaStampa @Azione_it Huàhuàhuà...una proposta seria e responsabile dalla più grossa assoc… - tenofas : @SignorErnesto Fai il corso accelerato 'Calenda'... Il bucato più pulito di così.... - Ponkia3 : @Anna60428530 Sapone di Marsiglia Anna, fa pure bene alla pelle, e ci fai pure il bucato - soulandboness : @broknjigsaw mi fai pensare alle perle bianche, sai di frutta d’estate e di cioccolato bianco, profumi di bucato, s… - sensual78 : @Maria70221974 Ah Maria, in questi ultimi tempi ti si sono allargate le magliette. Cambiato modo in cui fai il bucato????? -

Dire

Tuttavia, oggi scopriremo un metodo per creare a casa un potentissimo smacchiatoreda te in ... Particolarmente adatto per la pulizia del, in realtà può essere utilizzato anche per trattare ...Meglio una soluzioneda te, dove un ombrellone qualsiasi può essere posizionato proteggendo le ... Lettura consigliata Come sostituire o riparare da soli uno pneumaticoFila dal gommista e partenza per le vacanze rovinata per gli automobilisti: sulle auto trovati adesivi con lo slogan, i dubbi degli investigatori tra pista ideologica o teppismo ...