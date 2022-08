Bray Wyatt è più vicino che mai al ritorno in WWE? (Di giovedì 11 agosto 2022) Bray Wyatt è stato uno dei principali protagonisti della WWE prima che la compagnia decidesse di liberarlo dal suo contratto. La trasformazione di Wyatt in The Fiend è stata una delle storyline più avvincenti, ma non ha mai raggiunto una conclusione definitiva. L’Eater of Worlds è stato licenziato dal suo contratto nel 2021. Il suo rilascio ha scioccato i fan e i colleghi perché Wyatt, a quanto pare, portava alla WWE un sacco di soldi grazie alle vendite di merchandising e alla presenza scenica. Voci di corridoio Secondo rumor, i vertici della federazione pensano di avere maggiori probabilità di riprendere Bray rispetto al passato. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Vince McMahon non ha più il controllo della compagnia e Triple H gestisce la ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 11 agosto 2022)è stato uno dei principali protagonisti dellaprima che la compagnia decidesse di liberarlo dal suo contratto. La trasformazione diin The Fiend è stata una delle storyline più avvincenti, ma non ha mai raggiunto una conclusione definitiva. L’Eater of Worlds è stato licenziato dal suo contratto nel 2021. Il suo rilascio ha scioccato i fan e i colleghi perché, a quanto pare, portava allaun sacco di soldi grazie alle vendite di merchandising e alla presenza scenica. Voci di corridoio Secondo rumor, i vertici della federazione pensano di avere maggiori probabilità di riprendererispetto al passato. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che Vince McMahon non ha più il controllo della compagnia e Triple H gestisce la ...

