Bocciata la pizza con l'ananas, Domino's lascia l'Italia (Di giovedì 11 agosto 2022) Nel Paese che ha inventato la pizza, l'Italia, quella modello statunitense, al gusto «pepperoni» o condita con l'ananas o il pollo al barbecue, sembra non aver sfondato. I punti vendita Italiani di Domino's pizza - gestiti da un concessionario- in questi giorni hanno abbassato le serrande, sembra per non riaprirle. Bloomberg riporta che la società aveva 10,6 milioni di euro di debiti alla fine del 2020, secondo gli ultimi rapporti annuali certificati. Le pizzerie a marchio Domino' s erano state aperte in Italia a partire dal 2015, tra Milano, Torino, Bergamo, Bologna, Roma, e il Veneto, ad inizio anno se ne contavano ancora 29. La pandemia di Covid, però, ha rivisto completamente i piani iniziali che parlavano dell'apertura di poco meno di 900 ...

