BMX, Europei 2022: Worthington e Ducarroz in finale con super punteggi, bene Lessmann e Perez (Di giovedì 11 agosto 2022) Con la giornata odierna ha avuto ufficialmente inizio il Campionato Europeo di BMX 2022 presso Monaco di Baviera, in Germania, inglobato nella rassegna continentale European Championships. A inaugurare la competizione sono state le ragazze del Freestyle nel BMX Park. Dodici atlete, divise in due batterie, hanno gareggiato nel round di qualificazione per agguantare un posto nella finale in programma domani venerdì 12 agosto. Soltanto le migliori otto hanno conquistato l'accesso alla gara ove saranno in palio le medaglie a livello continentale: tra tutte, sono da evidenziare le prestazioni della britannica Charlotte Worthington e della svizzera Nikita Ducarroz. Entrambe di scena nella seconda delle due batterie previste dal programma odierno, Worthington e Ducarroz hanno dimostrato tutta ...

