Armie Hammer: “Sono cannibale al 100%”. Arriva il documentario sulle perversioni sessuali dell’attore: il trailer di House of Hammer fa già discutere (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono bastati i 3 minuti e poco più del trailer per far gridare subito allo scandalo: House of Hammer, il documentario sugli scandali sessuali riguardanti l’attore americano Armie Hammer è tra i prodotti più attesi della prossima stagione e già fa discutere per i contenuti forti. Disponibile in America su Discovery+ dal 2 settembre, la docuserie in tre puntate ripercorre la particolare storia famigliare dell’attore, mettendo al centro le testimonianze delle vittime che lo hanno accusato, tra le altre cose, di fantasie cannibalistiche e perversioni sessuali estreme. A parlare Sono infatti le donne che hanno avuto a che fare con la star ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022)bastati i 3 minuti e poco più delper far gridare subito allo scandalo:of, ilsugli scandaliriguardanti l’attore americanoè tra i prodotti più attesi della prossima stagione e già faper i contenuti forti. Disponibile in America su Discovery+ dal 2 settembre, la docuserie in tre puntate ripercorre la particolare storia famigliare, mettendo al centro le testimonianze delle vittime che lo hanno accusato, tra le altre cose, di fantasie cannibalistiche eestreme. A parlareinfatti le donne che hanno avuto a che fare con la star ...

captsmiler : Cinebiografia do Armie Hammer? - PA_Capitol_Boy : Ke$ha Armie Hammer ?? Cannibal - wyrdless : appena visto trailer del documentario su armie hammer sono: scioccata - JobDairysia : “Moltiplica ‘Successione’ per un milione e quella era la mia famiglia”: ‘House of Hammer’, il documentario sulla ca… - JobDairysia : Cannibalismo, feticismo, abusi… un trailer grezzo per la serie sul caso Armie Hammer -