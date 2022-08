Alessia Marcuzzi, la crisi senza fine | Lontana dalla tv, la rivelazione spiega tutto (Di giovedì 11 agosto 2022) Alessia Marcuzzi ed il suo prolungato alLontanamento della tv. Una crisi che non è ancora finita? La rivelazione spiega tutto Quando tornerà in televisione Alessia Marcuzzi? E’ una domanda che si fanno davvero in tanti, soprattutto perchè è passato tantissimo tempo da quando lei stessa ha annunciato il suo addio a Mediaset, che di fatto voleva dire addio alle scene. Si, perchè una volta lasciata l’azienda che fa capo a Piersilvio Berlusconi, la bella conduttrice classe ’72 non ha più fatto ritorno sul piccolo schermo. Il pubblico, ovviamente, è ancora scottato e deluso dalla decisione. Soprattuto perchè la Marcuzzi rappresenta ancora oggi una delle donne più amate. ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 11 agosto 2022)ed il suo prolungato almento della tv. Unache non è ancora finita? LaQuando tornerà in televisione? E’ una domanda che si fanno davvero in tanti, sopratperchè è passato tantissimo tempo da quando lei stessa ha annunciato il suo addio a Mediaset, che di fatto voleva dire addio alle scene. Si, perchè una volta lasciata l’azienda che fa capo a Piersilvio Berlusconi, la bella conduttrice classe ’72 non ha più fatto ritorno sul piccolo schermo. Il pubblico, ovviamente, è ancora scottato e delusodecisione. Soprattuto perchè larappresenta ancora oggi una delle donne più amate. ...

GossipNews_it : Alessia Marcuzzi stava per morire, salvata dalla moglie dell’ex Facchinetti: ''Grata per sempre'' - DrManq : Alessia Marcuzzi oggi é dieci volte più figa di vent'anni fa e io non ho idea di come sia possibile. - ParliamoDiNews : Boomerissima di Alessia Marcuzzi arriva su Raidue, addio definitivo a Mediaset? - Gossip | Spettegola… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi choc: «Ho rischiato di morire, mi ha salvata la moglie del mio ex» - infoitcultura : Paura per Alessia Marcuzzi: 'Ho rischiato di morire soffocata' -