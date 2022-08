Accordo tra Calenda e Renzi, nasce il terzo polo (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - "nasce oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteo Renzi per la generosita'. Adesso insieme. Italia viva e Azione per Italia sul serio". L'Accordo tra i due partiti è stato annunciato sui social da Carlo Calenda dopo l'incontro con l'ex premier. nasce oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato #Draghi. Ringrazio @matteoRenzi per la generosità. Adesso insieme @ItaliaViva e @Azione it per #ItaliaSulSerio — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 11, 2022 Contemporaneamente sono arrivate anche le parole di Matteo ... Leggi su agi (Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - "oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato Draghi. Ringrazio Matteoper la generosita'. Adesso insieme. Italia viva e Azione per Italia sul serio". L'tra i due partiti è stato annunciato sui social da Carlodopo l'incontro con l'ex premier.oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato #Draghi. Ringrazio @matteoper la generosità. Adesso insieme @ItaliaViva e @Azione it per #ItaliaSulSerio — Carlo(@Carlo) August 11, 2022 Contemporaneamente sono arrivate anche le parole di Matteo ...

