"Voltafaccia truffaldino". Bonino insulta Calenda in conferenza, lui strilla sui social (Di mercoledì 10 agosto 2022) Moderati solo sulla carta: tra Emma Bonino e Carlo Calenda botte da orbi. L'esponente di +Europa, in una conferenza stampa congiunta con il segretario del Pd Enrico Letta per l'annuncio della candidatura dell'economista Carlo Cottarelli, ha picchiato duro (di nuovo) su Calenda: "Devo dire che in tutta la mia lunga vita politica mai avevo visto un Voltafaccia così repentino, immotivato e anche truffaldino". Immediata la replica del leader di Azione che a distanza, su Twitter, ha pigolato: "Io sono una persona educata. Ho avuto per te solo parole di stima, cerca però di non perdere il controllo di te stessa. Grazie". Sono questi gli strascichi velenosi della clamorosa rottura da parte dell'ex ministro dello Sviluppo Economico di rompere il patto elettorale con Pd e +Europa a distanza ...

