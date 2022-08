Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta: “Idea della destra è pericolosa per il futuro Paese” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “La differenza della nostra Idea del Paese con quella della destra è radicale, quella Idea non è la nostra. E’ una Idea pericolosa per il futuro del Paese perché l’Italia non ha nulla a che vedere con l’Ungheria e la Polonia ma è il centro dell’Europa”. Lo ha detto Enrico Letta presentando la candidatura da Carlo Cottarelli. “Sono convinto che siamo in grado di partire con determinazione – ha scandito Letta – dovremo definire le liste comuni, quelle dei collegi, per quel che ci riguarda lo facciamo entro Ferragosto”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) “La differenzanostradelcon quellaè radicale, quellanon è la nostra. E’ unaper ildelperché l’Italia non ha nulla a che vedere con l’Ungheria e la Polonia ma è il centro dell’Europa”. Lo ha detto Enricopresentando la candidatura da Carlo Cottarelli. “Sono convinto che siamo in grado di partire con determinazione – ha scandito– dovremo definire le liste comuni, quelle dei collegi, per quel che ci riguarda lo facciamo entro Ferragosto”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

