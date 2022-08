Ultime Notizie – Covid oggi Italia, calo deciso dei ricoveri: -20% in 7 giorni (Di mercoledì 10 agosto 2022) Calano “in modo deciso” i ricoveri Covid in Italia nell’ultima settimana. “In area medica la rilevazione negli ospedali aderenti alla rete sentinella della Fiaso fa segnare un -20%; dato simile per le terapie intensive, che registrano un -22% rispetto alla settimana precedente e un indice di occupazione stabile al 4,4%”. Lo riferisce la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere nel suo ultimo report. “Il rallentamento delle infezioni da Sars-CoV-2 si sta ora riflettendo anche sui ricoveri, che si riducono dopo la stabilità registrata la settimana scorsa e la crescita delle settimane antecedenti”, sottolinea la Fiaso. “In netto calo – evidenzia – anche i pazienti ‘con Covid’, il cui ricovero è stato determinato da altre patologie, ma che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Calano “in modo” iinnell’ultima settimana. “In area medica la rilevazione negli ospedali aderenti alla rete sentinella della Fiaso fa segnare un -20%; dato simile per le terapie intensive, che registrano un -22% rispetto alla settimana precedente e un indice di occupazione stabile al 4,4%”. Lo riferisce la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere nel suo ultimo report. “Il rallentamento delle infezioni da Sars-CoV-2 si sta ora riflettendo anche sui, che si riducono dopo la stabilità registrata la settimana scorsa e la crescita delle settimane antecedenti”, sottolinea la Fiaso. “In netto– evidenzia – anche i pazienti ‘con’, il cui ricovero è stato determinato da altre patologie, ma che ...

GoalItalia : La Juventus avanza per #Depay, pronto un biennale: ma dovrà liberarsi dal Barcellona [??@romeoagresti] - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 43.084 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - Francesco_Rizz_ : RT @sole24ore: ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di aver trova… - SignorCEO : RT @sole24ore: ?? #CarloCalenda e #MatteoRenzi non hanno incontri in programma, ma il leader di #Azione ha comunque dichiarato di aver trova… -