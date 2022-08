Turismo, effetto guerra: crollate le presenze russe ad Ischia (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA metà estate si raccontano con i numeri le conseguenze della guerra in Ucraina per il Turismo ischitano: il crollo dei turisti russi varia infatti, a seconda della fascia, dal 50 al 90%. Per Sud Italia Hotels, il tour operator isolano specializzato nell’incoming dalla Russia, gli arrivi quest’anno si sono quasi azzerati con una perdita di fatturato di oltre 5 milioni di euro. “Abbiamo anche annullato la festa per gli ospiti russi che organizzavamo ogni anno il 12 giugno, giorno della festa nazionale della federazione russa”, dicono i titolari del tour operator. Più contenuto il calo per alcuni alberghi, specializzati in Turismo d’elite, come l’Excelsior ed il Moresco di Ischia Porto, per i quali la diminuzione dei flussi dalla Russia è stata del 50% e diversi clienti storici, quasi tutti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA metà estate si raccontano con i numeri le conseguenze dellain Ucraina per ilischitano: il crollo dei turisti russi varia infatti, a seconda della fascia, dal 50 al 90%. Per Sud Italia Hotels, il tour operator isolano specializzato nell’incoming dalla Russia, gli arrivi quest’anno si sono quasi azzerati con una perdita di fatturato di oltre 5 milioni di euro. “Abbiamo anche annullato la festa per gli ospiti russi che organizzavamo ogni anno il 12 giugno, giorno della festa nazionale della federazione russa”, dicono i titolari del tour operator. Più contenuto il calo per alcuni alberghi, specializzati ind’elite, come l’Excelsior ed il Moresco diPorto, per i quali la diminuzione dei flussi dalla Russia è stata del 50% e diversi clienti storici, quasi tutti ...

