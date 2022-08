Torino, Ilkhan: “Sono felice di essere qui. Questo club tra i migliori in Italia” (Di mercoledì 10 agosto 2022) “La città mi è piaciuta tanto, mi ha stupito. Il Toro lo conoscevo già e lo seguivo, Sono molto felice di essere qui. Si tratta della mia prima volta in Italia, Sono emozionato e spero di fare un buon lavoro. Ho già giocato a Belgrado con Radonjic, già lo conosco e Sono sicuro che andremo d’accordo qui“. Queste le prime dichiarazioni di Emirhan Ilkhan da nuovo centrocampista del Torino. Ai microfoni di Toro Channel, l’ex Besiktas spiega i motivi che lo hanno spinto a dire sì al progetto granata: “Ho scelto Questo club perché è uno dei migliori in Italia e perché la Serie A è un campionato tra i più competitivi. Sono un centrocampista box to box, un giocatore che sa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) “La città mi è piaciuta tanto, mi ha stupito. Il Toro lo conoscevo già e lo seguivo,moltodiqui. Si tratta della mia prima volta inemozionato e spero di fare un buon lavoro. Ho già giocato a Belgrado con Radonjic, già lo conosco esicuro che andremo d’accordo qui“. Queste le prime dichiarazioni di Emirhanda nuovo centrocampista del. Ai microfoni di Toro Channel, l’ex Besiktas spiega i motivi che lo hanno spinto a dire sì al progetto granata: “Ho sceltoperché è uno deiine perché la Serie A è un campionato tra i più competitivi.un centrocampista box to box, un giocatore che sa ...

