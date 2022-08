Tesoro: colloca Bot a 1 anno per 7 mld, tasso sale a 0,994% (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Tesoro ha collocato nell'asta odierna tutti i 7 miliardi di Bot ad un anno messi in offerta, con tassi in rialzo a 0,994% da 0,722 del collocamento di luglio. La domanda ha raggiunto 9,583 miliardi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilhato nell'asta odierna tutti i 7 miliardi di Bot ad unmessi in offerta, con tassi in rialzo a 0,da 0,722 delmento di luglio. La domanda ha raggiunto 9,583 miliardi ...

