Stazione Alta Velocità Firenze Belfiore: come sarà (Di mercoledì 10 agosto 2022) come sarà la Stazione Alta Velocità Belfiore a Firenze? Una idea possiamo averla dai rendering diffusi da RFI (Gruppo FS) , che in queste ore ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara, dell'importo complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro, per la realizzazione del passante e della Stazione AV del nodo di Firenze. Un'opera ... Leggi su nove.firenze (Di mercoledì 10 agosto 2022)la? Una idea possiamo averla dai rendering diffusi da RFI (Gruppo FS) , che in queste ore ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara, dell'importo complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro, per la realizzazione del passante e dellaAV del nodo di. Un'opera ...

