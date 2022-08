Si incipria Letta la insulta | la Meloni lo annienta così

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Il leader Pd nuovamente contro la leader di Fratelli d'Italia: usa parole che in altre circostanze avrebbero indignato le femministe.non ci sta: "Non mi servermi per essere credibile"

ilGiornale.it

Il leader Pd nuovamente contro la leader di Fratelli d'Italia: usa parole che in altre circostanze avrebbero indignato le femministe. Meloni non ci sta: "Non mi serve incipriarmi per essere credibile" ...