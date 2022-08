Salernitana-Roma: la designazione arbitrale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ecco la designazione arbitrale di Salernitana-Roma. Salernitana – Roma h. 20.45 SOZZA CECCONI – BERCIGLI IV: BARONI VAR: AURELIAN... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ecco ladih. 20.45 SOZZA CECCONI – BERCIGLI IV: BARONI VAR: AURELIAN...

anperillo : Il #Napoli è al secondo posto, dietro la #Juventus, nella classifica dei club di #SerieA che finora hanno speso di… - TuttoSalerno : Salernitana in emergenza per la Roma, il mercato può dare una mano - ilRomanistaweb : ?? #SalernitanaRoma: arbitra #Sozza, #Aureliano al Var Ufficiali le designazioni per la partita di domenica sera al… - BighiTheKid : Salernitana - Roma Arbitra Sozza Al VAR Aureliano Che gli Dei ci assistano. Preghiamo, fratelli miei. - Cucciolina96251 : RT @Sal_FuoriSede: ?? Bollettino infortuni della #Salernitana: ???? #Bradaric tornerà ad allenarsi, non è garantita la titolarità contro la R… -