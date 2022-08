Primo caso di vaiolo delle scimmie in una bambina di 4 anni (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stato registrato in Germania il Primo caso pediatrico di contagio di vaiolo delle scimmie. Si tratta di una bambina di 4 anni residente a Pforzheim nel sud-ovest del Paese, insieme alla sua famiglia, composta da due adulti, a loro volta positivi alla malattia. La bimba al momento non presenta sintomi, e pare che non sia entrata in contatto con nessuno, eccetto i parenti: è stata visitata a scopo precauzionale e sottoposta al test, risultato positivo. In Germania, attualmente, sono stati segnalati all’RKI (il Robert Koch Institute, organismo per la tutela della salute pubblica), 2.916 casi di Monkeypox virus in meno di tre mesi. NewsSalute e Benessere Monkeypox: Primo caso di ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stato registrato in Germania ilpediatrico di contagio di. Si tratta di unadi 4residente a Pforzheim nel sud-ovest del Paese, insieme alla sua famiglia, composta da due adulti, a loro volta positivi alla malattia. La bimba al momento non presenta sintomi, e pare che non sia entrata in contatto con nessuno, eccetto i parenti: è stata visitata a scopo precauzionale e sottoposta al test, risultato positivo. In Germania, attualmente, sono stati segnalati all’RKI (il Robert Koch Institute, organismo per la tutela della salute pubblica), 2.916 casi di Monkeypox virus in meno di tre mesi. NewsSalute e Benessere Monkeypox:di ...

