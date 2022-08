Nuovo virus in Cina, è più pericoloso del Covid: ‘Colpisce reni e fegato, tasso di mortalità alto’ (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stato scoperto un Nuovo virus in Cina. Si chiama Langya (LayV) ed è già stato riscontrato in 35 persone nelle province di Shandong e Henan. Rientra nella famiglia degli henipavirus, quelle infezioni o malattie che possono essere trasmesse direttamente o indirettamente tra gli animali e l’uomo, ad esempio attraverso il consumo di alimenti contaminati o il contatto con animali infetti. Leggi anche: Covid, arriva la nuova variante “Centaurus”: ecco la sua strana storia Il virus Langya: cos’è e come si trasmette Il virus Langya sembra provenire dal toporagno e attacca reni e fegato. E’ stato scoperto dai tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno. Gli studi sono stati condotti da scienziati di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) È stato scoperto unin. Si chiama Langya (LayV) ed è già stato riscontrato in 35 persone nelle province di Shandong e Henan. Rientra nella famiglia degli henipa, quelle infezioni o malattie che possono essere trasmesse direttamente o indirettamente tra gli animali e l’uomo, ad esempio attraverso il consumo di alimenti contaminati o il contatto con animali infetti. Leggi anche:, arriva la nuova variante “Centaurus”: ecco la sua strana storia IlLangya: cos’è e come si trasmette IlLangya sembra provenire dal toporagno e attacca. E’ stato scoperto dai tamponi faringei grazie all’analisi metagenomica e poi all’isolamento del patogeno. Gli studi sono stati condotti da scienziati di ...

